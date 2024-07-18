Зарплата Комтуа в «Динамо» — 55 миллионов рублей за сезон

«СЭ» стала известна зарплата новичка московского «Динамо» Максима Комтуа.

Канадский форвард заработает 55 миллионов рублей в год. О подписании Комтуа будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». Форвард принял участие в 2 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.

Также у него 44 (19+25) очка в 65 играх за фарм-клуб «Каролины» — «Чикаго» — в АХЛ.