«Лада» подписала новый контракта с голкипером Трушковым

«Лада» продлила контракт с вратарем Александром Трушковым. Одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Предыдущий сезон Трушков провел 27 матчей, голкипер одержал 11 побед, отразив 91.5 процента бросков в створ при коэффициенте надежности 2.56.

Всего в КХЛ он провел 68 игр и одержал 18 побед, отразив 90.8 процента бросков в створ при коэффициенте надежности 2.82.

В прошлом сезоне «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду».