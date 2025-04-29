Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

29 апреля, 17:26

Каменский считает, что КХЛ нужно рассмотреть предложение о написании фамилий хоккеистов кириллицей

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о предложении Вячеслава Фетисова писать фамилии хоккеистов лиги на джерси кириллицей.

«Думаю, что инициатива хорошая и ее нужно рассмотреть в совете директоров. Прежде всего это нужно проработать. Лично я отношусь к этой идее положительно. Болельщики будут правильно читать фамилии. Раньше в лиге были иностранные команды. И в Северной Америке, и в Европе транслировались матчи. Сейчас мы под санкциями и можем спокойно рассмотреть такое предложение», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей, из-за интереса к лиге за рубежом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Влад Хакимов

    И не только фамилии, а всё в трансляции. Читаешь LADA TOGLIATTI аж плохо становится. Но зато теперь знаю, как Тольятти пишется на басурманском.

    30.04.2025

  • тихоновнавсегда

    ФИтисов.... Да уж...Что тогда уж не КамИнский?

    30.04.2025

  • Сергей Богданов

    Каменский и Фитисов безусловно молодцы ,публично озвучили давно всем очевидныую мысль, но вопрос услышат ли их в мутной организации с непонятным названием "Чемпионат ФОНБЕТ", которая владеет правами на проведение первенства КХЛ?! То что мы смотрим сейчас это же не первенство России и ни каким боком не относится к ФХР и прочим официальным организациям России. Может я чего то не понимаю, но мне кажется что хозяевам ФОНБЕТа нет ни какого дела до нашего с вами и Фитисова и Каменского мнения? Если я не прав, подскажите.

    30.04.2025

  • URMA

    Поддерживаю кириллицу!.Давно пора. И дело даже не в том,что КХЛ открытая лига, и кто то смотрит КХЛ за рубежом. А в том, что это вопрос самоуважения и самодостаточности. Наверное наконец то многие поняли,что ориентироваться на запад не стоит.

    29.04.2025

  • Pavel Sokolov

    И переписку по линии посольств строго на русском ! Пусть учат !

    29.04.2025

  • Дмитрий-НН

    Я бы на месте Куньлуня бился за иероглифы .

    29.04.2025

  • Sehrgut

    Да давно возмущен..!!! Совсем уже в родной Стране охренели Супостаты, русскую фамилию не прочитать!!! Мало им Ограбили Армию, Страну, народ Бабуль и Дедуль.., так ещё и русский язык скоро запретят Падлы.. :face_vomiting:

    29.04.2025

  • den-ver

    Давно пора! Смыла нет в англ. - ни кто скорее васего кроме нас КХЛ не смотрит. Сомневаюсь что какой-то фин или швед сидит и смотрит матчи КХЛ, темболее канадофашисты или америкосы

    29.04.2025

  • Berkut-7

    Ротенберг клинический идиот , вместо того чтобы развивать свой внутренний рынок , он хочет угодить паре тысяч человек которые смотрят за бугром .....хоккей это не нефть на экспорте много не заработаешь.

    29.04.2025

  • Le-stat

    Наигрались в "континентальную"? С небес на землю. Куньлунь, Барыс и Минск на выход, и привет чемпионат России. Тут не в кириллице дело вовсе. Обделались с идеей создания конкуренции НХЛ. Теперь всё лето будут "прорабатывать" вопрос - прибить или приклеить

    29.04.2025

  • Sergey Khursan

    Плюсую, если интересно кому-то смотреть за бугром, то пусть учат русский. Что в приоритете: миллионы русскоговорящих болельщиков или тысячи иных??

    29.04.2025

  • True Timati

    Только кириллицей. Если Ротенберг не знает язык - пусть учит. Хотя матерится он знатно

    29.04.2025

    • «Локомотив» — «Салават Юлаев»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

    Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости