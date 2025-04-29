Каменский считает, что КХЛ нужно рассмотреть предложение о написании фамилий хоккеистов кириллицей

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» высказался о предложении Вячеслава Фетисова писать фамилии хоккеистов лиги на джерси кириллицей.

«Думаю, что инициатива хорошая и ее нужно рассмотреть в совете директоров. Прежде всего это нужно проработать. Лично я отношусь к этой идее положительно. Болельщики будут правильно читать фамилии. Раньше в лиге были иностранные команды. И в Северной Америке, и в Европе транслировались матчи. Сейчас мы под санкциями и можем спокойно рассмотреть такое предложение», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей, из-за интереса к лиге за рубежом.