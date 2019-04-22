Вадим Шипачев: "Понятно, что Гусеву в "Вегасе" будет непросто"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев подчеркнул, что Никите Гусеву будет непросто в "Вегасе". Форвард перешел из СКА в "Голден Найтс" 14 апреля. Шипачев защищал цвета "Вегаса" в начале сезоне-2017/18.

- Никита Гусев поехал в "Вегас". Вы же понимаете, что ему там придется очень тяжело?

– Мы разговариваем с ним. Он хочет пробиться в НХЛ, долго шел к этому. Но что я могу сказать? Понятно, что будет непросто. Еще до приезда главный тренер сказал, что у него есть состав, а кто такой Никита Гусев он не знает. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Шипачева - скоро в "СЭ"