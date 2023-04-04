Вратарь Хуска останется в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», словацкий вратарь Адам Хуска скорее всего останется в «Торпедо» на следующий сезон.

Текущий сезон был для 25-летнего голкипера дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате Хуска провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед, при проценте отраженных бросков 91,3 и коэффициенте надежности 2,52.

В Кубке Гагарина Хуска не провел ни одной встречи. «Торпедо» вылетел во втором раунде плей-офф от СКА (0-4).