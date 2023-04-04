Вратарь Хуска останется в «Торпедо»
Как стало известно «СЭ», словацкий вратарь Адам Хуска скорее всего останется в «Торпедо» на следующий сезон.
Текущий сезон был для 25-летнего голкипера дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате Хуска провел 28 матчей, в которых одержал 14 побед, при проценте отраженных бросков 91,3 и коэффициенте надежности 2,52.
В Кубке Гагарина Хуска не провел ни одной встречи. «Торпедо» вылетел во втором раунде плей-офф от СКА (0-4).
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|19:30
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СКА – ЦСКА
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