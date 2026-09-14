КХЛ, расписание и результаты 14 сентября: «Торпедо» — «Ак Барс», «Северсталь» — «Динамо» Москва
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
В понедельник, 14 сентября, состоятся три игры: «Лада» — «Динамо» Минск, «Торпедо» — «Ак Барс» и «Северсталь» — «Динамо» Москва.
14 сентября, понедельник
Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|7
|2
|Ак Барс
|4
|3
|1
|7
|3
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|4
|2
|2
|5
|5
|Барыс
|3
|2
|1
|4
|6
|Салават Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Авангард
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|3
|11
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|СКА
|5
|4
|1
|8
|3
|Спартак
|4
|3
|1
|6
|4
|Торпедо НН
|4
|3
|1
|6
|5
|Шанхай Дрэгонс
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо М
|4
|2
|2
|4
|7
|Северсталь
|4
|1
|3
|3
|8
|Динамо Мн
|3
|0
|3
|3
|9
|ЦСКА
|4
|1
|3
|2
|10
|Лада
|4
|0
|4
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
|14.09
|18:00
|Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|19:00
|Северсталь – Динамо М
|- : -
|14.09
|19:00
|Торпедо НН – Ак Барс
|- : -
Новости