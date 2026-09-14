Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
КХЛ: расписание, результаты и видео голов 14 сентября 2026: Торпедо — Ак Барс, Северсталь — Динамо М и другие матчи

КХЛ, расписание и результаты 14 сентября: «Торпедо» — «Ак Барс», «Северсталь» — «Динамо» Москва

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В понедельник, 14 сентября, состоятся три игры: «Лада» — «Динамо» Минск, «Торпедо» — «Ак Барс» и «Северсталь» — «Динамо» Москва.

14 сентября, понедельник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 сентября, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Динамо Мн
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 сентября, 19:00. Volga Арена (Нижний Новгород)
Торпедо
Ак Барс
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 сентября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо М

Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Читайте также
«Ты определенно мой талисман»: история любви теннисиста Бена Шелтона и футболистки Тринити Родман
Разин предлагает бить буллиты на раздевание, Ротенберг - до и после игры. Что произошло после выдвижения абсурдной идеи КХЛ
Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация
Что произошло за ночь 14 сентября. Главное
Силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников в 16 районах Ростовской области
Полянский анонсировал разоблачение линии Запада на площадке ОБСЕ
Популярное видео
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Сибири» Осипов: «Автомобилист» сильно поменялся, по-другому играет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 4 3 1 7
2 Ак Барс 4 3 1 7
3 Металлург Мг 4 3 1 7
4 Автомобилист 4 2 2 5
5 Барыс 3 2 1 4
6 Салават Юлаев 3 2 1 4
7 Авангард 3 2 1 4
8 Адмирал 4 1 3 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 4 1 3 3
11 Трактор 3 1 2 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 4 4 0 8
2 СКА 5 4 1 8
3 Спартак 4 3 1 6
4 Торпедо НН 4 3 1 6
5 Шанхай Дрэгонс 3 2 1 4
6 Динамо М 4 2 2 4
7 Северсталь 4 1 3 3
8 Динамо Мн 3 0 3 3
9 ЦСКА 4 1 3 2
10 Лада 4 0 4 2
11 Сочи 3 0 3 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 18:00 Лада – Динамо Мн - : -
14.09 19:00 Северсталь – Динамо М - : -
14.09 19:00 Торпедо НН – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости