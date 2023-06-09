Стала известна зарплата защитника «Амура» Мищенко

Защитник Иван Мищенко подписал контракт на один год с «Амуром».

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 30 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Мищенко выступал за «Барыс», в составе которого набрал 9 (1+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.