«Локомотив» продлил контракты с Исаевым, Никулиным, Березкиным и Акмальдиновым

«Локомотив» в Telegram-канале объявил о продлении контрактов с голкипером Даниилом Исаевым, нападающими Степаном Никулиным и Максимом Березкиным, а также с защитником Раулем Акмальдиновым.

Новые соглашения Никулина, Березкина и Исаева рассчитаны до 30 апреля 2025 года, а Акмальдинова — до 30 апреля 2026 года.

На счету 23-летнего Исаева 72 матча за «Локомотив» в КХЛ, коэффициент наджности — 1,74, а процент отраженных бросков — 93.

22-летний Никулин в прошедшем сезоне сыграл в 73 матчах и набрал 39 (16+23) очков. На счету 21-летнего Березкина 31 (9+22) очко в 64 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате 20-летний Акмальдинов дебютировал в КХЛ.