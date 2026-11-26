Главный тренер минского «Динамо» Брылин: «Фукале заболел»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и объяснил причины отсутствия в заявке Зака Фукале и Стефана Да Косты.

«У нас был длинный выезд. Всегда приятно заканчивать такие отрезки на победной ноте. Зак Фукале заболел. Демченко не готов играть, поэтому заявили стартовым вратарем Прохорова. Да Коста получил травму и пропустит как минимум неделю, — сказал Брылин.

Минчане с 33 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.