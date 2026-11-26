Ги Буше о неудачах «Авангарда» на старте сезона: «Выдвигали всевозможные теории, но все это было чушью»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Адмиралом» (5:4 Б) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ ответил на вопрос о преображениии команды. Специалист подчеркнул, что причиной неудачного старта было исключительно большое число травмированных хоккеистов.
«Люди спрашивают меня, почему раньше мы не выигрывали матчи, а теперь начали побеждать. Выдвигали всевозможные теории, но все это было чушью. Потому что причина заключалась лишь в том, что у нас отсутствовала половина команды. А теперь эти хоккеисты вернулись. Причем вернулись еще не все. У нас по-прежнему отсутствуют некоторые игроки четвертого звена — Якупов, Пакетт и Ильенко. Но при этом, абсолютно ничего не меняя, мы продолжаем побеждать и побеждать. На это есть две причины. Во-первых, теперь у нас играют хоккеисты уровня КХЛ. Во-вторых, наконец-то появляется «химия», потому что одни и те же хоккеисты играют вместе, в одних и тех же звеньях и сочетаниях в большинстве и меньшинстве. Вот и все. Вот вам и все эти теории», — цитирует Буше «Матч ТВ».
Омский клуб одержал шестую победу подряд. Команда с 38 очками в 29 матчах занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|21
|10
|46
|2
|Авангард
|30
|19
|11
|40
|3
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|37
|4
|Трактор
|32
|15
|17
|36
|5
|Амур
|30
|16
|14
|34
|6
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|7
|Барыс
|31
|16
|15
|33
|8
|Салават Юлаев
|30
|15
|15
|33
|9
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|10
|Сибирь
|32
|12
|20
|28
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|46
|2
|Локомотив
|30
|22
|8
|45
|3
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|4
|Северсталь
|31
|18
|13
|38
|5
|Спартак
|32
|15
|17
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Динамо Мн
|31
|13
|18
|33
|8
|Шанхай Дрэгонс
|29
|14
|15
|31
|9
|СКА
|30
|14
|16
|30
|10
|Сочи
|31
|9
|22
|20
|11
|Лада
|31
|7
|24
|19
|28.11
|10:00
|Амур – Авангард
|2 : 3
|28.11
|14:00
|Трактор – Металлург Мг
|4 : 3 Б
|28.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|3 : 2
|28.11
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|0 : 1