Ги Буше о неудачах «Авангарда» на старте сезона: «Выдвигали всевозможные теории, но все это было чушью»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Адмиралом» (5:4 Б) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ ответил на вопрос о преображениии команды. Специалист подчеркнул, что причиной неудачного старта было исключительно большое число травмированных хоккеистов.

«Люди спрашивают меня, почему раньше мы не выигрывали матчи, а теперь начали побеждать. Выдвигали всевозможные теории, но все это было чушью. Потому что причина заключалась лишь в том, что у нас отсутствовала половина команды. А теперь эти хоккеисты вернулись. Причем вернулись еще не все. У нас по-прежнему отсутствуют некоторые игроки четвертого звена — Якупов, Пакетт и Ильенко. Но при этом, абсолютно ничего не меняя, мы продолжаем побеждать и побеждать. На это есть две причины. Во-первых, теперь у нас играют хоккеисты уровня КХЛ. Во-вторых, наконец-то появляется «химия», потому что одни и те же хоккеисты играют вместе, в одних и тех же звеньях и сочетаниях в большинстве и меньшинстве. Вот и все. Вот вам и все эти теории», — цитирует Буше «Матч ТВ».

Омский клуб одержал шестую победу подряд. Команда с 38 очками в 29 матчах занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.