В «Автомобилисте» поставили задачу бороться за Кубок Гагарина
Руководство «Автомобилиста» поставило перед командой задачу бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2026/27. В апреле главным тренером екатеринбургского клуба стал Алексей Кудашов.
«Задачи ставятся максимальные, несмотря на то что Алексей Николаевич Кудашов только появился в клубе и у нас порядка десяти новых игроков. Мы понимаем, что становление нового коллектива требует времени. Как минимум хотелось бы, чтобы и основной команде по окончании сезона вручили медали. Стоит задача бороться за трофей и быть в верхней части сетки плей-офф», — приводит слова директора клуба Максима Рябкова ТАСС.
По словам Рябкова, летом «Автомобилист» провел изменения в составе. Свободное место под потолком зарплат сейчас минимально, поэтому возможное приобретение нового игрока будет связано с уходом кого-то из команды.
Кудашов отметил, что к началу сезона команда подходит в хорошей физической готовности, при этом формирование состава продолжится в ближайшие месяцы.
В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -