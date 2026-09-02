В «Автомобилисте» поставили задачу бороться за Кубок Гагарина

Руководство «Автомобилиста» поставило перед командой задачу бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2026/27. В апреле главным тренером екатеринбургского клуба стал Алексей Кудашов.

«Задачи ставятся максимальные, несмотря на то что Алексей Николаевич Кудашов только появился в клубе и у нас порядка десяти новых игроков. Мы понимаем, что становление нового коллектива требует времени. Как минимум хотелось бы, чтобы и основной команде по окончании сезона вручили медали. Стоит задача бороться за трофей и быть в верхней части сетки плей-офф», — приводит слова директора клуба Максима Рябкова ТАСС.

По словам Рябкова, летом «Автомобилист» провел изменения в составе. Свободное место под потолком зарплат сейчас минимально, поэтому возможное приобретение нового игрока будет связано с уходом кого-то из команды.

Кудашов отметил, что к началу сезона команда подходит в хорошей физической готовности, при этом формирование состава продолжится в ближайшие месяцы.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.