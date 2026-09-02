Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Автомобилист поставил задачу бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2026/27 КХЛ

В «Автомобилисте» поставили задачу бороться за Кубок Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Руководство «Автомобилиста» поставило перед командой задачу бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2026/27. В апреле главным тренером екатеринбургского клуба стал Алексей Кудашов.

«Задачи ставятся максимальные, несмотря на то что Алексей Николаевич Кудашов только появился в клубе и у нас порядка десяти новых игроков. Мы понимаем, что становление нового коллектива требует времени. Как минимум хотелось бы, чтобы и основной команде по окончании сезона вручили медали. Стоит задача бороться за трофей и быть в верхней части сетки плей-офф», — приводит слова директора клуба Максима Рябкова ТАСС.

По словам Рябкова, летом «Автомобилист» провел изменения в составе. Свободное место под потолком зарплат сейчас минимально, поэтому возможное приобретение нового игрока будет связано с уходом кого-то из команды.

Кудашов отметил, что к началу сезона команда подходит в хорошей физической готовности, при этом формирование состава продолжится в ближайшие месяцы.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4 в серии.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Автомобилист
Максим Рябков
Читайте также
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»
Все ждут Головина, стабильности ради чемпионства и реабилитации за ничью с «Оренбургом». Что происходит в «Спартаке»
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Рябков не исключил проведение трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая
Продовольствие в мире дорожает из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Что нужно знать
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающий Дамир Рахимуллин вернулся в «Ладу»

Вратарь «Амура» Дорожко: «В прошлом сезоне провалили январь. В том числе я»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Сибирь 1 0 1 1
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Лада 1 0 1 1
5 Динамо Мн 0 0 0 0
6 ЦСКА 0 0 0 0
7 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Спартак 1 0 1 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 14:30 Металлург Мг – Амур 4 : 2
6.09 17:00 Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости