«Трактор» подписал контракт с нападающим Артемом Удотом

«Трактор» подписал двустороннее соглашение с форвардом Артемом Удотом, сообщила пресс-служба челябинского клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца сезона-2026/27.

Удот — воспитанник хоккейной школы «Трактора». Он дебютировал за челябинский клуб 2 декабря 2021 года. Всего форвард провел в FONBET регулярных чемпионатах КХЛ 6 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Югру». В 60 матчах регулярного чемпионата ВХЛ он набрал 14 (5+9) очков. Также Удот забросил 4 шайбы и отдал 5 ассистов в 20 играх плей-офф. Вместе с «Югрой» он стал чемпионом России.