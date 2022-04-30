Кравец покинет пост главного тренера «Амура»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец покинет свой пост после завершения сезона. Как сообщил генеральный директор хабаровчан Роман Крамарь, клуб не будет продлевать контракт со специалистом.

«Принято решение не заключать новый контракт с Михаилом Кравцом и его тренерским штабом. Знаю, что многие болельщики высоко оценивают работу Михаила Григорьевича в этом сезоне, но замечу, что мы делаем выводы на основе большого объема аналитических данных. Команда под руководством нынешнего тренерского штаба прошлась катком по клубам Западной конференции, включая грандов, но дрогнула в самый ответственный момент и не попала в плей-офф.

Ответственность за это несут не только тренеры, но и генеральный менеджер, и я лично. Принятое решение — не поиск крайних, а мера, направленная на усиление команды. Мы думаем, что замена тренерского штаба в этих условиях — логичный и обоснованный шаг. Михаилу Григорьевичу и его помощникам говорим искреннее спасибо и желаем удачи. Что касается нового главного тренера, его имя мы объявим позднее, работа ведется», — написал Крамарь в Telegram-канале.

Кравец возглавил «Амур» в сентябре, заменив Владимира Воробьева на фоне серии поражений. По проценту очков «Амур» занял 10-е место на Востоке и не вышел в плей-офф.