«Спартак» подпишет канадского форварда Перлини

По информации «СЭ», канадский нападающий Брендан Перлини перейдет в «Спартак».

Последним клубом Перлини был «Шарлотт», за который он выступал в АХЛ в сезоне-2023/24. Форвард набрал 20 (9+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата и отметился одной шайбой за одну игру в плей-офф.

28-летний форвард сыграл 262 матча в НХЛ за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», набрав в них 81 (50+31) очко.

После 34 матчей «Спартак» с 48 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.