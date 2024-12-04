Зубов — об игре «Авангарда» после увольнения Звягина: «Они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал разгромное поражение команды от «Авангарда» (0:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Совершенно беззубая игра. Видимо, нам тяжело даются перелеты. Сегодня ни эмоций, ни сил не было. Даже выделить некого. Опаздывали везде на шаг-два», — сказал Зубов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Авангарда».

Также он ответил на вопрос о том, изменилось ли что-то в игре омской команды после увольнения главного тренера Сергея Звягина.

«Мне показалось, что «Авангард» играл в совершенно ту же систему. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», — добавил специалист.

«Авангард» прервал серию из двух поражений кряду и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ с 30 очками после 32 матчей. «Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и остается на последней, 11-й позиции на «Западе». На счету команды Зубова 25 очков.