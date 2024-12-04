Дубль Точилкина принес «Нефтехимику» победу над «Куньлунем»
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
Дубль оформил нападающий гостей Герман Точилкин. Еще по одной шайбе забросили Райли Барбер и Кирилл Петров.
У хозяев отличились Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл.
«Нефтехимик» (35 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 35 матчей. «Куньлунь» (28) потерпел третье поражение подряд и идет десятым на «Западе».
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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Голы: Локхарт — 8 (Душак), 12:49 — 1:0. Точилкин — 5 (Селезнев, Паталаха), 25:14 — 1:1. Кэмпбелл — 5 (Челиос, С. Фу), 31:11 — 2:1. Барбер — 2 (Хоружев), 39:17 — 2:2. Точилкин — 6 (Селезнев, Хоружев), 45:02 — 2:3. Петров — 2 (Ураков, Леонтьев), 45:23 — 2:4. Белозеров — 9 (п.в., Митякин, Сериков), 59:09 — 2:5.
Вратари: Смит — Загидулин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (21+8+6) — 43 (10+17+16).
Судьи: Мочалов, Спирин.
4 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 612 зрителей
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|32
|15
|17
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|33
|14
|19
|32
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|11
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|П
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|1
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|21
|12
|46
|2
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|31
|21
|10
|44
|3
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|12
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|20
|10
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|38
|6
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|19
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|13
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|13
|18
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|4.12
|12:00
|
Амур – Локомотив
|3 : 4 ОТ
|4.12
|12:30
|
Адмирал – Динамо Мн
|4 : 0
|4.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|6 : 0
|4.12
|17:00
|
Барыс – Спартак
|2 : 4
|4.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|2 : 5
|4.12
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 2 ОТ