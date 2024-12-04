Дубль Точилкина принес «Нефтехимику» победу над «Куньлунем»

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Дубль оформил нападающий гостей Герман Точилкин. Еще по одной шайбе забросили Райли Барбер и Кирилл Петров.

У хозяев отличились Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл.

«Нефтехимик» (35 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 35 матчей. «Куньлунь» (28) потерпел третье поражение подряд и идет десятым на «Западе».

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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Голы: Локхарт — 8 (Душак), 12:49 — 1:0. Точилкин — 5 (Селезнев, Паталаха), 25:14 — 1:1. Кэмпбелл — 5 (Челиос, С. Фу), 31:11 — 2:1. Барбер — 2 (Хоружев), 39:17 — 2:2. Точилкин — 6 (Селезнев, Хоружев), 45:02 — 2:3. Петров — 2 (Ураков, Леонтьев), 45:23 — 2:4. Белозеров — 9 (п.в., Митякин, Сериков), 59:09 — 2:5.

Вратари: Смит — Загидулин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (21+8+6) — 43 (10+17+16).

Судьи: Мочалов, Спирин.

4 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 612 зрителей