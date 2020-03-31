Скончался известный хоккеист Алексей Фроликов

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Алексей Фроликов ушел из жизни на 64-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. Бывший хоккеист являлся воспитанником бело-голубых.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича... Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», — написано в заявлении «Динамо».

Фроликов в составе молодежной сборной СССР стал лучшим бомбардиром на МЧМ-1977. В составе «Динамо» выигрывал Кубок СССР (1976). Также выступал за рижское «Динамо», финский «Эссят», «Пардаугава» и другие команды.