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Скончался известный хоккеист Алексей Фроликов

19:45
Алексей Фроликов. Фото ХК «Динамо»
Алексей Фроликов. Фото ХК «Динамо»
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Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Алексей Фроликов ушел из жизни на 64-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. Бывший хоккеист являлся воспитанником бело-голубых.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича... Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», — написано в заявлении «Динамо».

Фроликов в составе молодежной сборной СССР стал лучшим бомбардиром на МЧМ-1977. В составе «Динамо» выигрывал Кубок СССР (1976). Также выступал за рижское «Динамо», финский «Эссят», «Пардаугава» и другие команды.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/105361-umer_aleksey_frolikov

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