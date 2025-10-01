СКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

1 октября в Санкт-Петербурге СКА сыграл с «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч на арене «Ледовый дворец» закончился победой гостей в овертайме — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 19:30. Ледовый дворец СКА Торпедо

