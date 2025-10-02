Ларионов о поражении СКА от «Торпедо»: «Настроение печальное, продолжаем сами себе стрелять в ногу и терять очки»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ).

— Настроение печальное. Очко взяли, но не о том шла речь. Матч оставил небольшой осадок, не самый хороший. Нечего таить — решай игру раньше, забивай гол. Но, к сожалению, продолжаем сами себе стрелять в ногу и терять очки. Спорт — такая вещь, когда не забиваешь ты — забивают тебе. Не хочется, чтобы это было тенденцией. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Путь не всегда бывает ровным. Неплохо начинали, но нужно быть более уверенными в своих силах. Видно, пока мы еще к этому не пришли. Перед третьим периодом было сказано, что мы не сушим игру, играем правильно, без удалений. Но иногда человеческий фактор влияет на решения. Ты никак не можешь это предугадать, ты ошибаешься, тебя наказывают. На кого-то показывать пальцем не в моих правилах, потому что это командная игра. Нужно каждому из нас покопаться в себе. Должны понимать, что легких игр не бывает. Команда еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе. Не хотим, чтобы ребята были закрепощены и совершали ошибки, но иногда нужно больше простоты, концентрации. Об этом было сказано и перед игрой. Это процесс, который бывает очень болезненным. Не сомневаюсь, что мы его преодолеем. Нужно провести серию матчей более уверенно.

— Проблема повторяется четвертый матч подряд: в третьих периодах СКА упускает преимущество, отдает инициативу, и в трех матчах подряд пропускает из-за нарушений. Что происходит?

— Если бы я знал ответ, я бы его дал. Статистика, которой вы располагаете, налицо. Перед третьим периодом было четко сказано: играем правильно, без удалений, дисциплинированно, короткими отрезками. Но иногда срабатывает человеческий фактор — ты не можешь это предугадать. Ошибаешься — тебя наказывают, снова ошибаешься — снова наказывают. Показывать пальцем на кого-то не в моих правилах — у нас командная игра. У каждого есть ошибки, у каждого есть хорошие моменты. Нужно, чтобы все сложилось в одну стройную систему. Каждому из нас стоит в себе покопаться. Мы меняли сочетания, искали варианты — по игре голы пошли, были хорошие моменты. Помните, например, момент Полякова? Но, видимо, у нас такой сложный путь, мы должны его пройти вместе. Нужно встряхнуться, отрешиться и понять: легких игр не будет. Эта команда пока не в том состоянии, чтобы побеждать на одном только классе. Нужно, чтобы все это понимали — в том числе и болельщики. Одна команда — один город. Хотим, чтобы ребята осознавали ту поддержку, которая есть у клуба. Мы не хотим зажимать игроков в тиски, игра требует большей концентрации в ключевые моменты. Этот процесс бывает болезненным, но я не сомневаюсь, что мы его преодолеем. Нужно просто провести матч или серию увереннее в себе — это касается каждого игрока, включая вратаря.

— Была победная серия, сейчас три поражения в четырех матчах. Команда в игровом кризисе?

— Объективно говоря, нам не хватает опытных защитников — Зайцева и Педана, которые уже на подходе. Это серьезное усиление. Оборона очень важна. Молодые ребята играют неплохо, но на них взвалена большая ответственность. Я говорю про Смирнова, Выдренкова. Галенюка уже не считаю молодым — ему 25-26 лет. Но тем не менее опыт в обороне нам сегодня необходим, потому что мы хотим выглядеть солиднее. О кризисе говорить не стал бы — с первого дня сезона мы знали, что команда новая. Не предполагали, что в первом же контрольном матче потеряем двух игроков. Мы не ищем оправданий, стараемся не ссылаться на такие вещи, но они сказываются. Ждем возвращения этих ребят — это будет большая поддержка.

— Насколько действия Сергея Плотникова перед назначением штрафного броска были вынужденными? Мог он сыграть иначе?

— Он пытался спасти ситуацию. Мы уже посмотрели этот эпизод, разобрали внутри тренерского штаба. Плотников был последним, кто пытался спасти ситуацию. Так сложилось. Ничего не сделаешь. Нам забили второй гол, который был не нужен. Мы могли до этого сделать 3:1 и игра была бы сделана. Еще один урок: играть нужно все 60 минут и еще овертайм. Здесь тоже есть о чем поговорить и задуматься.

СКА потерпел третье поражение подряд от «Торпедо». Игорь Ларионов тренировал команду из Нижнего Новгорода с мая 2022 года по июнь 2025 года.

(Екатерина Смирнова)