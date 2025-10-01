Хоккей
Сегодня, 21:49

СКА в овертайме проиграл «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Торпедо»

СКА дома уступил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу гостей в овертайме забросил Роберт Нарделла.

В основное время у петербуржцев отличились Игорь Ларионов-младший и Бреннан Менелл. Нижегородцы сравняли счет благодаря голам Егора Виноградова и Максима Атанасова.

«Торпедо» (17 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА (12) идет пятым на «Западе». СКА Игоря Ларионова потерпел второе поражение в этом сезоне от «Торпедо», где ранее работал 64-летний специалист.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 19:30. Ледовый дворец
СКА
Торпедо

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
  • Niсk

    Второй период это беспредел матрасников, их точно надо взять на карандаш, думаю не обошлось без финансового вливания

    01.10.2025

  • MVD1969

    Почему несерьезно? Три года в Нижнем состав наигрывал и молодежь подтягивал. А тут после Ротенберга с нуля начал.

    01.10.2025

  • Evgen

    мне кажется со вратарями у вас не очень, ну не подтаскивают в нужный момент.

    01.10.2025

  • fan_89

    Игорь Николаевич, продуть Нижнему три игры из трёх, две из которых дома... Несерьёзно как-то.

    01.10.2025

  • fan_89

    А в ком? После него выжженное поле осталось.

    01.10.2025

  • MVD1969

    Справедливость торжествует, зло наказано. Мошенничество хозяев с незакрепленными воротами во втором периоде позволило им два раза играть в большинстве, одно из которых реализовали, но не позволило выиграть.

    01.10.2025

  • Evgen

    ну не один же Ларионов виноват? а где вся защита СКА была когда Плотникову фолить пришлось?

    01.10.2025

  • Foxboy

    Когда Ларионов младший присядет уже?

    01.10.2025

  • Evgen

    даааа опять СКА учудил, видимо дело не в Борисыче было.

    01.10.2025

    • «Северсталь» прервала 4-матчевую серию побед минского «Динамо»

    «Авангард» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

