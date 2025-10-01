СКА в овертайме проиграл «Торпедо»

СКА дома уступил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу гостей в овертайме забросил Роберт Нарделла.

В основное время у петербуржцев отличились Игорь Ларионов-младший и Бреннан Менелл. Нижегородцы сравняли счет благодаря голам Егора Виноградова и Максима Атанасова.

«Торпедо» (17 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА (12) идет пятым на «Западе». СКА Игоря Ларионова потерпел второе поражение в этом сезоне от «Торпедо», где ранее работал 64-летний специалист.