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Шипачев — о плохой игре «Ак Барса»: «Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Центрфорвард казанцев Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение, почему у команды не пошла игра в начале сезона, что стало причиной замены тренеров: Олега Знарка на Зинэтулу Билялетдинова.

— Почему у вас не шло в начале сезона?

— Не знаю, новый коллектив, дележка игрового времени. До нашего прихода за команду уже играли ребята, делали это неплохо, у всех было свое игровое время. Когда мы, новые игроки, шли в «Ак Барс», то понимали, что все не будут играть 20 минут.

— Понимали ли?

— Видимо, не так понимали. Если бы все понимали, в том числе и я, тогда бы Знарка, наверное, не уволили, да? Получается так.

— Вы сами не разочаровались в Знарке, как в тренере?

— Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить. Летом с вами многое обсудим.

— Насколько Биллялетдинов ваш тренер в том смысле, что у него другое понимание хоккея? Вряд ли он вам доверяет настолько, насколько это делали предыдущие тренеры.

— Когда я пришел в «Динамо», мне говорили, что Кудашов не мой тренер. Про Крикунова, что общий язык мы с ним не найдем.

— Считаете, я преувеличиваю ваше влияние на команду?

— Это ваше мнение. Откровенно говоря, я не знаю, на чем оно основано. Можете спросить об этом еще у кого-то в команде. Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что мое звено плохо играет. И то мы играем не втроем, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного. Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте.

— Одним из объяснений вашего спада считается возраст и подготовка к сезону: говорят, что вы недостаточно интенсивно готовились.

— Ничего не менялось в подготовке по большому счету. Есть моменты, которые мы сами не забиваем. В большинстве проходят наши диагонали, но не заходят шайбы. Надо пережить этот период в жизни, будет нормально все. Может же просто не пойти игра? Да, согласен, в один момент стало не очень. Но сейчас чего о них говорить?

Вадим Шипачев. «Виноват в плохой игре моего звена. Закулисные вещи мне не приписывайте». Шипачев — об «Ак Барсе»
Вадим Шипачев
Хоккей
ХК Ак Барс
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