"Северсталь" подписала пробные контракты с Хлыстовым и Яковлевым

"Северсталь" подписала пробные контракты с защитником Никитой Хлыстовым и нападающим Егором Яковлевым, сообщается в официальном Twitter клуба.

В прошлом сезоне 26-летний Хлыстов выступал за "Трактор". Принял участие в 45 матчах, отдал одну результативную передачу при показателе полезности (-5). А 23-летний Яковлев в сезоне-2018/19 в составе "Адмирала" принял участие в 27 матчах, набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности (-5).

В прошлом сезоне "Северсталь" заняла 10-е место в таблице Западной конференции. Первый матч в новом сезоне КХЛ "Северсталь" проведет 2 сентября на выезде против "Автомобилиста".