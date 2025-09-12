Гримальди: «Атмосфера на матче с «Трактором» напомнила мне футбольный матч»

Американский нападающий СКА Рокко Гримальди прокомментировал победу над «Трактором» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Это великолепная арена. Атмосфера напомнила мне футбольный матч. Очень здорово. Иногда нужно немного времени, чтобы ребята сработались. Кто-то из нас приехал позже, как я и Бландизи. В первой игре мы недостаточно хорошо сыграли в защите, в следующем матче у нас были шансы, но мы не смогли их реализовать. Сегодня мы сыграли лучше с обеих сторон», — цитирует «РБ Спорт» Гримальди.

СКА одержал первую победу в сезоне и с 3 очками после трех матчей идет на шестой строчке в Западной конференции. «Трактор» набрал 4 очка в 4 играх и лидирует в Восточной конференции.