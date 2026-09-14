«Лада» обыграла минское «Динамо» и одержала первую победу в сезоне

«Лада» на своем льду обыграла минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев три шайбы забросил Райли Савчук, по два голевых паса сделали Никита Михайлов и Мэйсон Миллман. У гостей отличились Сергей Кузнецов и Сэм Энас.

«Лада» одержала первую победу после серии из четырех поражений. Команда набрала 4 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Динамо» потерпело четвертое поражение подряд. Команда набрала 3 очка и располагается на 9-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 сентября, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Динамо Мн