Разин: «У меня нет ощущения, что «Металлург» сейчас в физической яме»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Металлург» очень плохо провел первый период. У «Динамо» было много атак, а мы также пропустили много контратак. Во втором периоде перехватили инициативу, да и в третьем — играли хорошо. К сожалению, у нас сейчас ужасная реализация. Стоит похвалить вратаря «Динамо» и отметить 27 заблокированных бросков. Думаю, «Динамо» заслужило победу. У меня нет ощущения, что команда сейчас в физической яме», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Динамо» набрало 3 очка в 3 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Металлург» с 4 очками в 3 играх идет на 3-й строчке в Восточной конференции.