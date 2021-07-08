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Плотников поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

18:57
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Нападающий Сергей Плотников поделился эмоциями от перехода в ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на год.

«Очень рад присоединиться к сильному клубу с большими задачами и такой огромной историей.

С кем знаком из армейцев? Наверное, перечислять не буду, но большинство ребят я знаю. Со многими пересекались в сборной России. Поможет ли это быстрее адаптироваться в команде? Думаю, что будет проще. С другой стороны, я уже не маленький мальчик, много повидал, так что проблем с адаптацией не будет.

Общался ли с тренерским штабом? Да, поговорили с главным тренером. С ребятами еще не успел, но команда уже скоро собирается — там и поговорим.

Я всегда ставлю задачу набрать больше очков, чем в предыдущем сезоне. И главное, хочу максимально помогать команде добиваться побед», — цитирует Плотникова официальный сайт клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и девять (3+6) баллов.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_khochu_pomogat_komande_dobivatsya_pobed/

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