Нападающий Сергей Плотников поделился эмоциями от перехода в ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на год.

«Очень рад присоединиться к сильному клубу с большими задачами и такой огромной историей.

С кем знаком из армейцев? Наверное, перечислять не буду, но большинство ребят я знаю. Со многими пересекались в сборной России. Поможет ли это быстрее адаптироваться в команде? Думаю, что будет проще. С другой стороны, я уже не маленький мальчик, много повидал, так что проблем с адаптацией не будет.

Общался ли с тренерским штабом? Да, поговорили с главным тренером. С ребятами еще не успел, но команда уже скоро собирается — там и поговорим.

Я всегда ставлю задачу набрать больше очков, чем в предыдущем сезоне. И главное, хочу максимально помогать команде добиваться побед», — цитирует Плотникова официальный сайт клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и девять (3+6) баллов.