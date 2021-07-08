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«Барыс» продлил контракт с защитником Ореховым

17:43
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«Барыс» объявил о продлении контракта с защитником Валерием Ореховым.

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2022 года.

Орехов является выпускник ДЮСШ «Барыса». В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл 33 матча, набрав 11 очков (2+9).

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/valerij-orehov-ostayotsya-v-baryse/

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