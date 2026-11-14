Полунин забросил сотую шайбу за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил сотую шайбу за ярославский клуб в КХЛ. Сотый гол он провел в домашнем матче регулярного чемпионата против «Шанхайских Драконов», завершившемся победой хозяев со счетом 5:0.

Полунин отличился на отметке 23:42 и сделал счет 4:0. Форвард выиграл борьбу у борта сразу у двух соперников и отправил шайбу в верхний угол ворот.

Ярославцы обеспечили преимущество еще в первом периоде. Артур Каюмов открыл счет, Максим Шалунов реализовал большинство, а Александр Елесин забросил третью шайбу. После этого тренерский штаб гостей заменил вратаря Вячеслава Бутейца на Амира Мифтахова. Полунин отличился уже после перерыва.

В заключительном периоде Данил Романцев установил окончательный счет. Для него это был первый гол за «Локомотив» на домашней арене в КХЛ. Голкипер хозяев Даниил Исаев отразил все 17 бросков в створ. «Локомотив» нанес 37 бросков и одержал вторую победу подряд.