«Ак Барс» продлил контракт с Данисом Зариповым
09:15
Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с 40-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.
В прошлом сезоне Зарипов провел 40 матчей и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».
Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
В общей сложности форвард принял участие в 887 матчах за казанцев в чемпионатах России и набрал 633 (288+345) очка.
Капитан отправляется в очередное плавание pic.twitter.com/Mp2BgMnhZL— ХК Ак Барс (@hcakbars) July 9, 2021
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