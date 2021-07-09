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«Ак Барс» продлил контракт с Данисом Зариповым

09:15
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс»
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс»
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Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с 40-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Зарипов провел 40 матчей и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

В общей сложности форвард принял участие в 887 матчах за казанцев в чемпионатах России и набрал 633 (288+345) очка.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20834

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