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Гатиятулин: «Хорошо, что Гарипов сыграл хотя бы матч до начала сезона»

18:15
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:3) на Кубке Губернатора Челябинской области.

«У нас было желание победить перед своими болельщиками, но, к сожалению, не получилось это сделать. Тем не менее, нам удалось получить необходимую информацию в преддверии регулярного чемпионата. Уже примерно понимаем, у кого будут какие роли. Команда получила нагрузку и кто-то перенес ее легче. Мы на всех надеемся одинаково.

Хорошо, что Эмилю Гарипову удалось хотя бы один матч перед началом сезона — это придаст ему уверенности. Нам пришлось форсировать его подготовку — он только неделю назад вышел на лед», — сказал Гатиятулин.

В составе победителей отличились Патрис Кормье, Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов. Единственную шайбу у «Трактора» забросил Владимир Ткачев.

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Иван Богун все материалы автора

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