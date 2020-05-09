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Падакин вернулся в «Сочи»

09:21
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«Сочи» заключил контракт с нападающим Павлом Падакиным. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард выступал в составе соченцев сезонах 2016/17 и 2017/18. В джерси «леопардов» нападающий выходил на лед в 110 матчах, забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач.

Ранее Падакин играл за океаном, где выступал в Североамериканской (юниорская), Западной (молодежная), Американской (фарм-клубы команд НХЛ) хоккейных лигах, а также в лиге Восточного побережья.

Последние два сезона форвард выступал в КХЛ за «Нефтехимик». За нижнекамский клуб Падакин провел 88 матчей и набрал 32 (11+21) результативных балла.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BPavel-Padakin-vozvrashhaetsja-v-rjady-leopardov-9938

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