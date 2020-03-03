Николай Цулыгин: «Русские ребята стараются играть без ошибок, поэтому потеряли свою игру в атаке»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 1:1 — в серии) во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина-2020.

— Игра боевая, настоящий матч плей-офф. Держал в напряжении до последних секунд. Старались играть активно и агрессивно, при этом «Авангард» хорошо действовал в обороне и использовал свои моменты.

Сошникова нам не хватало, тут ничего скрывать. Он пока не готов играть, мы ждем его возвращения. Пока сложно сказать, сыграет ли в серии Кручинин, он катается, готовится, идет на поправку. После удара в борт Панина осмотрели врачи, изучили его симптомы. Он сказал, что готов сыграть в третьем периоде. Доктора дали разрешение.

Русские ребята стараются играть без ошибок, проще, поэтому чуть-чуть потеряли свою игру в атаке. Но это правильно, в плей-офф надо чем-то жертвовать, они играют сейчас на команду.

Тройка Умарка играет много. Легионеры не уходили со льда в последние две минуты, потому что уже некуда было беречь силы. Они много проводят времени в нападении, поэтому у них такие долгие смены. Легионеры физически готовы, так что все нормально.