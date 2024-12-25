Чебыкин: «Месяц не играл, поэтому сегодня было немного тяжело в первом периоде»

Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин прокомментировал победы над «Нефтехимиком» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Сегодня я действительно получил удовольствие от игры. Да, не все получилось, но думаю, что привыкну. Первые впечатления от команды — коллектив отличный, приняли очень тепло. Поддерживают, помогают — по игре и вне ее. Я месяц не играл, поэтому сегодня было немного тяжело в первом периоде», — приводит пресс-служба КХЛ слова Чебыкина.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 36 очками после 38 матчей идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 27 декабря команда Леонтьева примет на своем льду ЦСКА.