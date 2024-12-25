Козырев назвал причины победы «Северстали» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня играли против соперников, которые хорошо действуют в обороне. Обученные, играют на контратаках. Наша задача была нивелировать эти контратаки по возможности. Мы с этим справились, собственно говоря», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 36 очками после 38 матчей идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 27 декабря команда Леонтьева примет на своем льду ЦСКА.