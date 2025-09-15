Дишковский: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой из «Детройта»

Форвард СКА Никита Дишковский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Ладой» (6:1) в FONBET чемпионате КХЛ, а также прокомментировал сравнения с легендарной тройкой «Детройта».

— Матч сложился для нас удачно. Хоть счет и 6:1, в третьем периоде соперник создал нам определенные трудности, мы немного выпали из игры. Хорошо, что потом удалось вернуться в игровой ритм и довести матч до победы.

— В прошлом матче у вас был ассистентский хет-трик, сегодня дубль. Какие эмоции?

— Эмоции положительные, конечно. Не могу сказать, что полностью доволен игрой. Рад, что удалось забить, и рад, что просто выиграли.

— Не испытываете дискомфорта от повышенного внимания к своей персоне после столь удачного старта сезона?

— Не ощущаю повышенного внимания. Я ничего не читаю, стараюсь абстрагироваться, поэтому не чувствую ничего особенного, просто выхожу и играю.

— Композиция «Everybody dance now» звучала на арене после вашей заброшенной шайбы. Это ваш личный выбор или вы еще не определились с песней?

— Я не выбирал песню под себя, даже не предполагал, что буду забивать в этом сезоне. Летом нам сказали выбрать песню, я отправил «Everybody dance now», которая обычно играет в «Хоккейном городе».

— Говоря о результатах, невозможно не отметить ваше молодое трио: Дишковский — Короткий — Поляков. Как охарактеризуете этот феномен?

— Игорь Николаевич Ларионов предоставил нам игровое время, и мы пока оправдываем его доверие. Хочется, чтобы и дальше у нас все получалось.

— Игорь Николаевич на прошлой пресс-конференции упомянул возможность создания тройки нападения, подобной знаменитой «Grind Line» из «Детройта». Слышали ли вы об этом и как реагируете на подобные сравнения?

— Нас очень рано сравнивать с той тройкой из «Детройта». Там даже говорить нечего, все и так знают об их достижениях. Поэтому мы просто стараемся, играем, а там будет видно, что получится.

Екатерина Смирнова