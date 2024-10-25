Форвард «Спартака» Мальцев — о поражении от СКА: «Не умеем мы играть все 60 минут»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение от СКА (2:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Москве.
— Что не получилось? Потому что для вас матч был принципиальным.
— Первый период получился, потом опять все развалилось. Не умеем мы играть все 60 минут, сейчас это главная проблема. Будем решать.
— Об этом говорили почти 20 минут после окончания матча в раздевалке?
— Да, так и было.
— Не кажется странным, что тренер говорит об одних и тех же проблемах? Видно, что тренер бесится, хотя обычно он спокоен.
— Он прав, мы тоже бесимся, стыдно, обидно и жаль. Надо поговорить с командой, решить, что не получается. Поднадоело это немного уже.
— На ваш взгляд, поездка на Дальний Восток сказалась как-нибудь?
— Нет, не сказалась. Три дня отдохнули, у нас были нормальные перелеты, хорошие условия, говорить нечего.
— СКА набрал форму — у них 6-я победа подряд. Эту команду можно остановить?
— Можно конечно, надо было продолжать играть как в первом периоде. Любую команду можно обыграть, где-то желание пропадает, нет единой команды, целостности. Не играем друг за друга, наверное в этом проблема.
— Для тебя был матч непростой, потому что это была твоя родная команда. Какие внутри ощущения?
— Обидно, когда такой результат против родной команды. Хотелось показать больше, выиграть, доказать что-то. Сейчас немного отойдем, подумаем над ошибками и будем двигаться дальше.
СКА одержал шестую победу подряд и с 29 очками занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» (25)расположился строчкой ниже. Для команды Алексея Жамнова это поражение стало третьим в последних пяти играх.
Анна Бирюкова
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|26.10
|17:00
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Нефтехимик – Автомобилист
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