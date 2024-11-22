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Сегодня, 08:10

Зинченко — о победе СКА над «Торпедо»: «Не могу сказать, что после 3:0 мы расслабились»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Иван Зинченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Алексеем Михайловым подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).

По итогам первого периода СКА вел со счетом 3:0, а второй период остался за гостями из Нижнего Новгорода (0:1). В третьем периоде армейцы забросили последнюю шайбу в матче.

«Не могу сказать, что [после 3:0] мы расслабились. Во втором периоде «Торпедо» стало более цепко играть с шайбой, не так много потерь уже было от них, поэтому второй и третий периоды оказались тяжелыми. Они тоже приехали сюда доказывать. Любая команда, которая приезжает сюда, выдает свою лучшую игру», — сказал Зинченко «СЭ».

КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК СКА
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