Величкин: «О'Делл почувствовал мою искренность»

Бывший генеральный директор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как заполучил канадца Эрика О'Делла.

— Вы что, думаете, они в очереди ко мне стоят? Наоборот! Как я в Магнитогорск тянул лопоухого канадца, который сейчас в московском «Динамо»?

— О'Делла?

— Да. Он играл в «Сочи». Я вышел на его агента. Тот объясняет: «У Эрика жена согласилась на Сочи, потому что там красиво, тепло, а главное, для ребенка есть английская школа. Так что про Магнитогорск нет смысла даже разговор заводить». Но начинаем бодаться!

— Ваша инициатива?

— Тренеры мне плешь проели: «Давай О'Делла!» Вот я и начал работать. Подключил переводчика, с самим Эриком поговорил. Формулировал так: «Даем тебе хороший контракт, больше, чем в «Сочи». Что касается семьи — привозишь ее в Москву, где снимаем квартиру рядом со школой и американским посольством. Мотаемся сюда часто, вон сколько здесь команд. Как прилетаем — день и ночь проводишь в семье. Ну и в выходные покупаем тебе билеты в Москву. Два часа — и ты на месте. Это что, проблема?»

— Уговорили?

— Агент потом мне передает: «Эрик согласен. Только сказал — не надо в Москве ничего снимать, пусть жена с детьми остается в Америке. Прилетит один». Почувствовал мою искренность!

— Все подписал?

— Да!