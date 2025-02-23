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Форвард ЦСКА Полтапов — о победе над «Салаватом»: «Грамотно выполняли установку и не думали ни о чем лишнем»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов в комментарии «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Грамотно выполняли свою установку, просто работали, не думали ни о чем лишнем, это и привело к такому результату.

— До этого матча было несколько не очень удачных игр, что поменяли? За счет чего удалось сегодня выиграть?

— Начали работать, как единый организм, продолжили выполнять установку тренера. Ну и еще начали чуть ответственнее относиться к моментам.

— Что не получалось в прошлых матчах?

— В прошлых матчах играли больше по одному, не реализовывали моменты, хотя они были. Не забивали свои голы и пропускали сами же. Не забиваешь ты, забивают тебе.

— Сегодня вы отметились голевой передачей. Можете вспомнить этот момент?

— Никита Седов хорошо проткнул на бортике, шайба отскочила мне, начал подниматься, увидел, что Максим Соркин въезжает в открытую зону, осталось лишь отдать и все.

— Для команды важно подняться повыше в турнирной таблице?

— Конечно, важно. Нам всегда важно подниматься выше и быть выше. Это такой клуб, который знает только первое место, поэтому нет ничего такого.

— В день защитника Отечества армейской команде было важно выиграть? Добавляло мотивации?

— Да вообще в праздник хочется победить, чтобы не быть тухлым, поэтому, думаю, что у всех были мысли только о победе.

— Как будете готовиться к следующим матчам, чтобы продолжить побеждать?

— Будем продолжать работать так же. Главное, действовать, как единый организм, сегодня мы это показали, нужно за это зацепиться.

ЦСКА набрал 72 очка за 57 матчей и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

(София Митченкова)

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Прохор Полтапов
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3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
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