Форвард ЦСКА Полтапов — о победе над «Салаватом»: «Грамотно выполняли установку и не думали ни о чем лишнем»
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов в комментарии «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Грамотно выполняли свою установку, просто работали, не думали ни о чем лишнем, это и привело к такому результату.
— До этого матча было несколько не очень удачных игр, что поменяли? За счет чего удалось сегодня выиграть?
— Начали работать, как единый организм, продолжили выполнять установку тренера. Ну и еще начали чуть ответственнее относиться к моментам.
— Что не получалось в прошлых матчах?
— В прошлых матчах играли больше по одному, не реализовывали моменты, хотя они были. Не забивали свои голы и пропускали сами же. Не забиваешь ты, забивают тебе.
— Сегодня вы отметились голевой передачей. Можете вспомнить этот момент?
— Никита Седов хорошо проткнул на бортике, шайба отскочила мне, начал подниматься, увидел, что Максим Соркин въезжает в открытую зону, осталось лишь отдать и все.
— Для команды важно подняться повыше в турнирной таблице?
— Конечно, важно. Нам всегда важно подниматься выше и быть выше. Это такой клуб, который знает только первое место, поэтому нет ничего такого.
— В день защитника Отечества армейской команде было важно выиграть? Добавляло мотивации?
— Да вообще в праздник хочется победить, чтобы не быть тухлым, поэтому, думаю, что у всех были мысли только о победе.
— Как будете готовиться к следующим матчам, чтобы продолжить побеждать?
— Будем продолжать работать так же. Главное, действовать, как единый организм, сегодня мы это показали, нужно за это зацепиться.
ЦСКА набрал 72 очка за 57 матчей и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
(София Митченкова)
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