«Ак Барс» победил «Ладу»

«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Артем Галимов и Семен Кошелев. У гостей отметился Данил Юртайкин.

«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 46 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кошелев — 13 (бол., Пустозеров, Марченко), 9:22 — 1:0. Галимов — 30 (Сафонов, Князев), 20:30 — 2:0. Юртайкин — 8 (бол., Неколенко, Михайлов), 23:19 — 2:1.

Вратари: Билялов — Трушков.

Штраф: 12 — 11.

Броски: 26 (10+7+9) — 30 (10+12+8).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

23 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7430 зрителей