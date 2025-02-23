«Ак Барс» победил «Ладу»
«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев шайбы забросили Артем Галимов и Семен Кошелев. У гостей отметился Данил Юртайкин.
«Ак Барс» набрал 76 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 46 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Кошелев — 13 (бол., Пустозеров, Марченко), 9:22 — 1:0. Галимов — 30 (Сафонов, Князев), 20:30 — 2:0. Юртайкин — 8 (бол., Неколенко, Михайлов), 23:19 — 2:1.
Вратари: Билялов — Трушков.
Штраф: 12 — 11.
Броски: 26 (10+7+9) — 30 (10+12+8).
Судьи: Гамалей, Кулаков.
23 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7430 зрителей
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|О
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|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|7
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|8
|Амур
|10
|4
|6
|9
|9
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|10
|Трактор
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|4
|5
|8
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
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|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
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5.10
6.10
7.10
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|4 : 1
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|2 : 4
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|3 : 0
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -
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