Московское «Динамо» расстанется с защитником Мартыновым

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не будет продлевать контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение подходит к концу 30 апреля этого года.

Игрок выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

33-летний защитник в этом сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) очков. В Кубке Гагарина на его счету 3 матча.