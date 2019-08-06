Мактавиш приятно удивлен уровнем хоккея в России

Главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш рассказал, как проходит его адаптация в России. 60-летний специалист возглавил команду из Ярославля этим летом.

– Если честно, не так уж и много было трудностей, – цитирует тренера РИА "Новости". – Когда команда играет хорошо, работа становится сплошным удовольствием. В целом, я приятно удивлен и уровнем хоккея в России, и инфраструктурой, и тем, насколько приветливы люди, как все меня принимают.

– Что насчет языкового барьера?

– В этом плане мне очень помогает Денис Гребешков, он переводит для меня. С каждой тренировкой, с каждым днем я постепенно все больше и больше осваиваю хоккейные термины на русском языке.

– С ассистентами Дмитрием Красоткиным и Вячеславом Уваевым как общаетесь?

– Через Дениса. Плюс, мимикой, выражением лица. Удивительно, насколько универсален хоккейный язык и как просто можно понять друг друга, даже не по тому, что говорит собеседник, а как он это говорит.

– Ваша главная опора в КХЛ – это Майк Пелино?

– Счастлив, что Пелино помогает мне, у Майка колоссальный опыт в КХЛ. С ним мне потребуется гораздо меньше времени, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

– Вообще насколько тяжело возвращаться к работе тренера? Вы же последние семь лет были менеджером.

– Все равно я был рядом, в последние годы я проводил много времени с фарм-клубом "Эдмонтона": и в раздевалке, и в тренерской, и на лед выходить случалось. Поэтому переключиться на работу тренера для меня не так уж и сложно.