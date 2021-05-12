«Магнитка» рассматривает варианты расставания с Прохоркиным и Плотниковым

Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» рассматривает варианты расставания с нападающими Николаем Прохоркиным и Сергеем Плотниковым.

У обоих игроков есть действующие до 30 апреля 2022 года контракты. Как ранее сообщалось, зарплата Плотникова составляет 75 млн рублей в год, Прохоркина — 65.

В прошлом сезоне 27-летний Прохоркин провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (12+14) очков, также на его счету 3 гола и 5 передач в 12 встречах плей-офф. У 30-летнего Плотникова — 43 (13+30) балла в 58 играх и 9 (3+6) очков в плей-офф.

(Артур Хайруллин)