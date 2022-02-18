«Локомотив» объявил об увольнении американского хоккеиста Буше

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим Ридом Буше.

«Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из Клуба 18 февраля 2022 года», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Рид Буше уволен из ХК «Локомотив».



Хоккейный Клуб «Локомотив» информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из Клуба 18 февраля 2022 года. pic.twitter.com/zBjKyoGEA6 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 18, 2022

28-летний американец выступал за «Локомотив» с 2021 года, он перешел в ярославскую команду из «Авангарда». В текущем сезоне форвард набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что Буше приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.