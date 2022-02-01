Форвард «Локомотива» Буше приговорен к условному сроку за изнасилование несовершеннолетней девушки

Форвард «Локомотива» Рид Буше приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, сообщает Detroit Free Press.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

28-летний американец сам признал себя виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет. Пострадавшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.

Также Буше в 2014 году выпрашивал откровенные фотографии у двух несовершеннолетних девушек.

Буше выступает за «Локомотив» с 2021 года, перейдя из «Авангарда». В текущем сезоне форвард набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.