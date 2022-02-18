ЦСКА поздравил с 53-летием форварда Александра Могильного

ЦСКА поздравил олимпийского чемпиона 1988 года, бывшего форварда команды Александра Могильного с днем рождения. Сегодня легендарному хоккеисту исполняется 53 года.

«Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют Вас с днем рождения!

От всей души желаем крепкого здоровья, успеха в реализации амбициозных планов, счастья и благополучия!» - говорится в сообщении армейцев.