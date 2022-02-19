Даррен Дитц: «Уже знаем даты матчей в плей-офф и соперника. Понимаем, к чему мы готовимся»

Защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал, как проходит подготовка к старту плей-офф КХЛ.

— Как настроение и ощущения после интенсивного микроцикла тренировок?

— Это очень хорошие ощущения сейчас. Уже знаем даты наших матчей в плей-офф и соперника. Мы понимаем, к чему мы готовимся, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Впереди два товарищеских матча — это финальный этап подготовки?

— Такие игры важны для нас. Матчи против «Спартака» и «Авангарда» помогут набрать форму, почувствовать себя в игре: понять, что нужно делать, о чем нужно думать. Это часть подготовки к плей-офф.

— За какими видами спорт следишь на Олимпиаде?

— Мне много видов спорта интересно, стараюсь смотреть соревнования, когда я дома, когда отдыхаю — телевизор всегда включен и показывает Олимпийские игры.