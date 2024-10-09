Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

«Авангард» объявил о сложении полномочий Антона Курьянова в должности генерального менеджера клуба. Специалист сосредоточится на работе в тренерском штабе.

«Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом. Желаем удачи Евгению на новой должности!» — сказано в сообщении клуба.

«Авангард» располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче «ястребы» сыграют с «Барысом» 10 октября.