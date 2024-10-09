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9 октября, 14:03

Агент Кузнецова — о здоровье хоккеиста: «Существует большая вероятность, что он вернется на лед раньше срока»

Константин Белов
Корреспондент
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Шуми Бабаев, агент российского нападающего СКА Евгения Кузнецова, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста после травмы плеча.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что срок восстановления игрока займет около двух месяцев.

«Евгений чувствует себя прекрасно, восстановление проходит отлично. Существует большая вероятность, что Кузнецов вернется на лед раньше срока. Врачи СКА отработали очень хорошо», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. 32-летний нападающий перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
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