Кирилл Максимов и Егор Рыков подписали контракты с ЦСКА

Нападающий Кирилл Максимов и защитник Егор Рыков заключили однолетние контракты с ЦСКА, сообщает сайт клуба.

Максимов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий выступал в составе «Бейкерсфилд» в Американской хоккейной лиге вместе с другим новичком ЦСКА Дмитрием Саморуковым и набрал 23 (11+12) очка в 53 матчах. Ранее Кирилл подписал трехлетний контракт новичка с «Эдмонтоном», который выбрал нападающего в пятом раунде драфта под общим 146-м номером.

Егор Рыков имеет большой опыт выступлений в КХЛ — в составе СКА и «Сочи» он отыграл 193 матча, набрав 38 (5+33) очков за результативность при показателе полезности «плюс 9». В сезоне-2019/20 защитник играл за клуб Американской хоккейной лиги «Хартфорд» и набрал 11 (2+9) очков в 27 матчах.

Кроме того, он неоднократно вызывался в различные сборные России, в том числе провёл три матча в составе национальной команды на Евротуре и набрал в них 2 (0+2) очка при показателе полезности «плюс 2».

Таким образом, в составе ЦСКА в предстоящем сезоне будут выступать уже 4 российских хоккеиста, которые вернулись в Россию из Северной Америки. Ранее ЦСКА подписал контракты с защитником Дмитрием Саморуковым и нападающим Голдобиным.